Newsweek о героизме пилотов AZAL: То, чего они добились, - не что иное, как чудо

Когда рейс 8243 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» вылетел из Баку в Рождество, в середине полета он был поражен предполагаемой ракетой класса «земля-воздух», что привело к катастрофическим повреждениям и выходу из строя гидравлических систем самолета Embraer 190.

Об этом пишет Newsweek.

В этих тяжелых условиях командир экипажа Игорь Кшнякин и второй пилот Александр Кальянинов сумели направить поврежденный лайнер над Каспийским морем в сторону Актау, пытаясь совершить экстренную посадку.

«Хотя 38 человек, включая пилотов, погибли, 29 пассажиров выжили в катастрофе, что некоторые считают «рождественским чудом», ставшим возможным благодаря работе и мастерству экипажа в условиях чрезвычайного давления», - отмечает издание.

Эксперты говорят, что самолет, скорее всего, потерял управление из-за серьезных повреждений электрической и гидравлической систем. Данные Flightradar24 показали, что вертикальная скорость самолета колебалась более 100 раз за последние 74 минуты полета.

Бывший пилот и профессор Университета Невады в Лас-Вегасе Дэн Бабб считает, что умелое управление самолетом предотвратило большую катастрофу.

Усилия экипажа не ограничивались кабиной, выжившие вспоминают о поразительном самообладании во время снижения.

«Сохранять спокойствие и самообладание — это часть обучения», — сказал Бабб.

«Пилотов учат быть готовыми к неожиданностям, быть на два-три шага впереди самолета, планируя непредвиденные ситуации и предугадывая потенциальные проблемы. Теряя высоту, пилоты сумели удержать самолет в воздухе на протяжении более 180 миль, совершив несколько аварийных посадок.

Когда самолет теряет мощность, он, по сути, превращается в тяжелый планер. Пилоты должны найти наилучшую скорость планирования, определить ближайший аэропорт и сохранить контроль. Все дело в понимании аэродинамики и основ полета», - отметил Бабб.

Он сравнил этот инцидент с катастрофой рейса 232 авиакомпании United Airlines в 1989 году, когда у самолета McDonnell Douglas DC-10 после взрыва двигателя отказала вся гидравлика. Несмотря на то, что самолет был практически неуправляем, экипаж спас 184 из 296 человек, находившихся на борту, используя дифференциальную тягу между оставшимися двигателями для стабилизации самолета и совершив при этом аварийную посадку в Сиу-Сити, штат Айова. Экипаж адаптировался в условиях экстремального давления.

«Аналогично экипаж азербайджанского рейса, похоже, использовал свою подготовку и изобретательность, чтобы справиться с невероятно сложной ситуацией», - подчеркнул он.

«Пилоты в таких ситуациях должны мыслить нестандартно, используя каждую частичку своего опыта, - добавил он. - Этот уровень мастерства и самообладания — то, что отличает выдающихся пилотов от остальных. То, чего они добились, - не что иное, как чудо.