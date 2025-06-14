В Нью-Йорке проходит многотысячный протест против политики Трампа

Тысячи человек в Нью-Йорке вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент ТАСС.

Демонстранты идут с барабанами и транспарантами по Пятой авеню в центре Манхэттена. На их плакатах можно увидеть надписи "Мы - это власть", "Мир - это власть", "Нет депортациям", "Нет войне с Ираном". Акция проходит спокойно. На месте находятся усиленные отряды полицейских, но они пока не вмешиваются в ход митинга.

14 июня в день рождения Трампа и день проведения военного парада в Вашингтоне по всей стране проходят массовые протесты. Организаторы акции No Kings ("Нет королям") рассчитывают, что в США состоятся не менее 2 тыс. демонстраций. "No Kings - это общенациональный день неповиновения. Мы отвергаем авторитаризм и действуем, чтобы показать миру, как действительно выглядит демократия. <...> Мы будем повсюду, где нет Трампа, чтобы сказать: "Нет тронам, нет коронам, нет королям", - говорится в описании акции.