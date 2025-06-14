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Хикмет Гаджиев: Зеленый коридор – новый этап в обеспечении Азербайджаном энергетической связности Востока и Запада

First News Media18:40 - Сегодня
Хикмет Гаджиев: Зеленый коридор – новый этап в обеспечении Азербайджаном энергетической связности Востока и Запада

Помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев на панельном заседании «Средний коридор: Новая геополитическая и геоэкономическая линия жизни?», организованной в рамках GLOBSEC Forum 2025 в Праге, рассказал о месте, который занимает зеленый коридор в энергетической стратегии страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Хикмет Гаджиев отметил, что инициатива «Зеленый коридор» является логическим продолжением стратегии Азербайджана по обеспечению энергетической связности и представляет собой новый этап в этом направлении. По его словам, общий потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана на суше и на море оценивается в 200 ГВт. Опираясь именно на этот потенциал, Азербайджан совместно с Грузией, Румынией и Венгрией работает над проектом кабеля, который пройдет по дну Черного моря. Болгария также присоединилась к этой инициативе.

Хикмет Гаджиев уточнил, что работы по созданию зеленого коридора в настоящее время ведутся в двух направлениях: по Черноморскому маршруту и по линии Турции и Болгарии. Он добавил, что во время CОР29 Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании со странами Центральной Азии – Казахстаном и Узбекистаном по транскаспийским проектам в области возобновляемых источников энергии.

Помощник Президента подчеркнул, что Европейскому Союзу нужны новые источники энергии, а на фоне цифрового перехода требуются новые электрические мощности. В связи с этим Южный Кавказ и Каспийский регион являются для Европы как географически близкими, так и надежными партнерами.

«С учетом этих параметров зеленый коридор может выступать в качестве нового и стратегического компонента коридора Восток – Запад», - сказал Хикмет Гаджиев.

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