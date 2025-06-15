Иран больше не будет уведомлять МАГАТЭ о своих действиях в ядерной сфере

Иран после израильских атак не будет уведомлять МАГАТЭ о своих действиях по реализации ядерной программы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Отныне новые и специальные меры по защите ядерных материалов и оборудования не будут сообщаться в Международное агентство по атомной энергии. Иран больше не сможет сотрудничать с МАГАТЭ как прежде", - сказал чиновник в эфире иранского телевидения.