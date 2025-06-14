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Панельная дискуссия по Среднему коридору организована в Праге

First News Media22:20 - 14 / 06 / 2025
Панельная дискуссия по Среднему коридору организована в Праге

Центр анализа международных отношений (ЦАМО) совместно с GLOBSEC организовал в Праге панельную дискуссию под названием «Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая необходимость?» (The Middle Corridor: A New Geopolitical and Economic Lifeline?").

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в числе участников панельной дискуссии, модератором которой выступил телеведущий и журналист Крис Бёрнс, значились помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, главный научный работник Центра по изучению России, Кавказа и Центральной Азии Института международных политических исследований Италии (ISPI) Элеонора Тафуро Амброзетти, а также профессор Ближневосточного технического университета Турции Гусейн Багджи.

В своем выступлении помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, представив видение Азербайджана относительно Среднего коридора, подчеркнул геополитическое значение этого маршрута и возможности, которые он открывает для более широкой региональной интеграции.

Он отметил, что Азербайджан, усовершенствовав свою наземную, воздушную, морскую и цифровую инфраструктуру, из страны, не имеющей выхода к морю, превратился в связанное с точки зрения транспорта пространство, что приносит пользу всей Евразии.

Отвечая на вопросы по инициативе Армении «Перекресток мира», помощник Президента охарактеризовал ее как «запоздалую и неполную»: «Когда территории Азербайджана находились под оккупацией, мы всегда подчеркивали, что создание сообщений является составной частью процесса разрешения конфликта. А теперь конфликт разрешен. Один из важных моментов, который я должен отметить здесь, это безопасность и стабильность, являющиеся основными компонентами коридора Восток – Запад. Это также достижение Азербайджанской Республики по обеспечению полной безопасности и стабильности в регионе».

«Армения может быть частью региональных дискурсов и транспортных сообщений. Мы не заинтересованы в какой-либо изоляции в регионе. Но в то же время у нас есть определенные ожидания и от Армении. Эта страна 30 лет держала Нахчыван в блокаде. Сейчас мы ожидаем, что Армения сделает первый серьезный шаг и проведет работу по Зангезурскому коридору. Что касается коммуникаций, проходящих через территорию Армении, хочу отметить, что армянская сторона должна доказать степень их экономической рентабельности. Азербайджан уже наладил свои коммуникации. Теперь же Армения должна показать, насколько экономически рентабелен маршрут, проходящий по ее территориям. Отрадно, что мы работаем с Арменией по двусторонним каналам над мирным договором, делимитацией границ и другими вопросами. Согласован текст мирного соглашения. Есть все еще открытые вопросы, но работа в этом направлении продолжается», - отметил Хикмет Гаджиев.

Коснувшись выдвинутой Азербайджаном инициативы регионального сотрудничества «3+3», помощник Президента еще раз подчеркнул приверженность нашей страны устойчивому миру: «Мирное соглашение было подготовлено в Баку. Основные принципы соглашения разработаны именно в Баку. Азербайджан предпринял важные шаги для обеспечения мира и стабильности в регионе. А сейчас мы работаем над мирной повесткой дня.

Самое главное, что на Южном Кавказе сложился новый статус-кво. Этот статус-кво основан на международном праве и легитимности. А прежний статус-кво был основан на факте оккупации».

Другие участники дискуссии также поделились своим мнением о геополитической и экономической значимости Среднего коридора.

GLOBSEC – это ежегодный форум, объединяющий европейских лидеров в области внешней политики и безопасности, глав государств, предпринимателей, представителей международных организаций, мозговых центров и академических кругов.

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