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Путь к победам и величию: Азербайджан отмечает День национального спасения

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Путь к победам и величию: Азербайджан отмечает День национального спасения

В истории каждого народа есть судьбоносные дни, которые навсегда определили его путь и устремления на будущее.

Сегодня Азербайджан отмечает День национального спасения - знаменательную дату, навеки вписанную золотыми буквами в славную историю нашего государства и народа.

15 июня 1993 года - день, когда общенациональный лидер Гейдар Алиев по воле народа возглавил страну в один из самых сложных ее периодов - стал переломным моментом, несущим в себе огромное историческое, общественное и политическое значение.

С возвращением великого лидера к власти Азербайджан был спасен от глубокого общественно-политического и экономического кризиса. Именно с этой даты начинается новый отсчет времени - период, в который был заложен прочный фундамент для сохранения, укрепления и дальнейшего развития независимости Азербайджанского государства.

Конец прошлого века открыл перед Азербайджаном историческую возможность восстановления независимости, однако вскоре республика столкнулась с серьезной угрозой ее утраты. С одной стороны – агрессия и продолжающаяся оккупация наших земель Арменией, с другой - нарастание внутриполитической нестабильности и тяжелое социальное положение населения.

Погруженный в хаос и анархию, Азербайджан оказался на грани катастрофы, над нашей страной нависла опасность гражданской войны и утраты государственности.

Вот как характеризовал тот период сам общенациональный лидер: «Азербайджан столкнулся с большой угрозой. Потому что, с одной стороны, активно действовали внутренние силы, выступавшие против независимости Азербайджана, а с другой, - полная самостоятельность Азербайджана, страны, имеющей важное геостратегическое значение, обладающей большими природными богатствами, не устраивала некоторые круги за рубежом. Агрессия Армении против Азербайджана и, как результат этого, его ослабление, поражение, а также внутренние раздоры, борьба за власть привели к тому, что силы, пришедшие к власти в июне 1992 года, через год вынуждены были уйти, народ сам сместил их».

Начало 90-х годов стало одной из самых трагических и испытательных страниц в новейшей истории Азербайджана. В самый трудный момент путь к спасению и выходу из кризиса народ увидел в лице своего верного сына - великого лидера Гейдара Алиева. Вера людей была непоколебима: именно Гейдар Алиев способен отвести страну от угрозы исчезновения с политической карты мира. Даже тогдашнее руководство, оказавшись в непростой ситуации, было вынуждено обратиться к Гейдару Алиеву за мудрым руководством и поддержкой.

И великий лидер, в сердце которого горела неиссякаемая любовь к Родине, 9 июня 1993 года вернулся в Баку. Спустя несколько дней, 15 июня, он был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, а уже 3 октября волей всего азербайджанского народа стал Президентом страны.

Этот исторический период стал судьбоносным переломом для нашей Родины - Азербайджан, стоявший на грани дилеммы «быть или не быть», был спасен от страшной угрозы братоубийственной войны, раскола и распада.

Благодаря дальновидности, неустанной титанической деятельности Гейдара Алиева, страна избежала опасности исчезновения с политической карты мира, сохранила свою государственность и уверенно вступила на путь устойчивого развития и подлинной независимости.

В республике были пресечены попытки государственного переворота и ликвидирована разнузданная деятельность незаконных вооруженных группировок.

В республике состоялись парламентские выборы и прошел Конституционный референдум - важнейшие шаги в становлении демократического государства. Были заложены прочные основы государственности, создана регулярная армия, достигнут режим прекращения огня, начаты переговоры о мирном урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Азербайджан активно выстраивал международные связи и начал интеграцию в мировое сообщество.

Исторический «Контракт века», подписанный с ведущими мировыми нефтяными компаниями, обеспечил приток крупных иностранных инвестиций и стал мощным стимулом для возрождения экономики страны.

Во всех сферах общественно-политической жизни начались глубокие реформы, открывшие новую эпоху развития Азербайджана.

Великий государственный деятель, посвятивший всю жизнь Родине и народу, вошел в историю как архитектор и созидатель независимого Азербайджана.

Общенациональный лидер всегда хранил в своем сердце мечту - видеть Азербайджан победителем, сильным и единым государством.

Сегодня душа великого лидера спокойна, она возрадовалась, видя, как вырос и окреп Азербайджан, как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева одержала Великую Победу, освободив родные земли от многолетней оккупации, восстановив историческую справедливость и национальное достоинство.

Титанические усилия общенационального лидера Гейдара Алиева стали прочным фундаментом, на котором сегодня наш народ уверенно строит свои исторические победы и устремляет взгляд в светлое будущее - так, как он это и завещал.

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