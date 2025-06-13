Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с гибелью главы Генштаба ВС Ирана

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнования иранской стороне в связи с гибелью начальника Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммада Хоссейна Багери.

«Я глубоко опечален известием о смерти генерал-лейтенанта Мохаммада Хоссейна Багери, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран. Мохаммад Багери, которого я знал лично и который всегда отличался своим профессионализмом и добрым отношением, останется в моей памяти с теплыми воспоминаниями.

Выражаю глубочайшие соболезнования семье и близким покойного и желаю им терпения», - говорится в тексте соболезнования.