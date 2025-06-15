ЦАХАЛ предписала населению держаться вблизи защищенных убежищ

Управление тыла Израиля дало указание жителям еврейского государства находиться поблизости от бомбоубежищ и свести к минимуму нахождение в общественных местах на случай атаки со стороны Ирана.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Управление тыла дало указание жителям по всей стране оставаться вблизи защищенных помещений. Нахождение в общественных местах следует свести к минимуму, а также необходимо избегать массовых собраний", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС