Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля, утверждает иранское агентство Fars.

В сообщении агентства отмечается, что "высокоточные ракеты поразили ключевые израильские энергетические объекты". Ракетный удар, по утверждению Fars, вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, а также вывел из строя часть критически важной инфраструктуры.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в ответ на израильские атаки, которым в субботу подверглись энергетические объекты исламской республики.