Помощник Президента Азербайджана: Первый серьезный шаг Армения должна предпринять в направлении Зангезурского коридора

Первый серьезный шаг Армения должна предпринять в направлении Зангезурского коридора.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев во время выступления на панельной дискуссии «Средний коридор: Новая геополитическая и экономическая линия жизни?», проведенной в рамках GLOBSEC Forum 2025 в Праге.

Помощник Президента констатировал, что Азербайджан обеспечил безопасность и стабильность в регионе. «Мы создали полную безопасность и стабильность в регионе. Армения также может стать частью регионального сотрудничества и транспортных сообщений», - сказал он, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры и с Иреваном.

«Азербайджан не преследует цель изолировать кого-либо в регионе. Однако в этом процессе Армения также должна предпринять конкретные шаги. Эта страна в течение 30 лет удерживала Нахчыван в блокаде. Мы ждем, что Армения сделает серьезный шаг, прежде всего в направлении Зангезурского коридора. Я знаю, что армянскую сторону беспокоит слово «коридор». Я всегда в шутку говорю, что хотел бы, чтобы вся территория Азербайджана превратилась в коридор. Пусть хоть дорогой называют, хоть переходом – не имеет значения, главный вопрос – установление прямой связи с Нахчываном», - отметил Хикмет Гаджиев.

По его словам, создание транспортного сообщения с Нахчываном может открыть новые возможности и для Армении. «Мы хотим, чтобы Армения также стала частью основного потока региональной транспортной сети», - подчеркнул помощник Президента.