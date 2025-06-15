В Израиле после удара Ирана загорелся исследовательский центр

Исследовательский центр Научного института Вейцмана, расположенного в городе Реховот, получил серьезные повреждения и загорелся в результате обстрела Ираном Израиля.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на снимки, к которым она получила доступ.

Как сообщил газете студент, проживающий в общежитии института, в здании исследовательского центра обрушилась большая часть стен. Он также добавил, что ударная волна от взрыва выбила стекла в близлежащих зданиях.

На опубликованном The New York Times фото также можно увидеть, что в исследовательском центре возник пожар.