Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание.
Об этом сообщила канцелярия премьера.
"Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.
Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские ВВС начали наносить удары по военным объектам в Тегеране, параллельно работая над перехватом запущенных из Ирана ракет.
Источник: ТАСС
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