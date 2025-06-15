Нетаньяху экстренно созвал военно-политический кабинет Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвал военно-политический кабинет на экстренное заседание.

Об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр в эти минуты проводит заседание военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что израильские ВВС начали наносить удары по военным объектам в Тегеране, параллельно работая над перехватом запущенных из Ирана ракет.

Источник: ТАСС