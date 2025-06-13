Баку серьезно обеспокоен военными операциями Израиля против Ирана и призывает стороны к диалогу

МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с противостоянием между Израилем и Ираном.

«Серьезно обеспокоены военными операциями, осуществленными со стороны Государства Израиль против территории Исламской Республики Иран.

Призываем стороны решать имеющиеся разногласия исключительно на основе норм и принципов международного права, посредством диалога и дипломатических путей.

Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности мирного населения и гражданской инфраструктуры.

В целях предотвращения дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке важно продолжение контактов дипломатическими путям и усилий в рамках соответствующих международных механизмов», - подчеркивает МИД Азербайджана.