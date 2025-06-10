На очередном заседании внеочередной сессии Милли Меджлиса будут обсуждаться 12 вопросов

Очередное заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса состоится 13 июня.

Как сообщили в пресс-службе парламента, в повестку заседания включены следующие 12 вопросов:

1. Законопроект Азербайджанской Республики об утверждении «Соглашения о создании механизма гражданской защиты Организации тюркоязычных государств»;

2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «Об охране здоровья населения», «О частной медицинской деятельности» и «О лекарственных средствах» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «О паспортах» и «О государственной службе» (третье чтение);

6. Законопроект Азербайджанской Республики «Об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за 2024 год» (второе чтение);

7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об исполнительных чиновниках», «Об исполнении» и «О прохождении службы в органах юстиции» (второе чтение);

8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе муниципалитетов», «Об основах финансов муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О местных (муниципальных) налогах и платежах» и «Об утверждении Положения об органе налоговой службы муниципалитетов» (второе чтение);

9. Законопроект Азербайджанской Республики «О теплоснабжении» (второе чтение);

10. Законопроект Азербайджанской Республики «О газоснабжении» (первое чтение);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

12. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об электроэнергетике» (первое чтение).