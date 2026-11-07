 Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО | 1news.az | Новости
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Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО

Редакция 1news23:40 - 07 / 11 / 2026
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Париж снова кипит: 46 000 недовольных французов вышли на протесты против роста цен - ВИДЕО

Около 46 000 человек приняли участие в массовой демонстрации против роста стоимости жизни в Париже.

Люди вышли на улицы французской столицы, требуя повышения покупательной способности населения и улучшения условий для молодежи.

Как передает 1news.az, об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные городской префектуры.

«Сегодня в Париже около 46 тысяч человек приняли участие в манифестации под лозунгами "За молодежь и против роста стоимости жизни"», — говорится в сообщении.

Ранее французские власти прогнозировали, что на столичную акцию выйдут от 40 000 до 60 000 участников. Таким образом, фактическая численность демонстрантов оказалась в пределах ожидаемого диапазона.

Основное шествие прошло от площади Республики до площади Нации через бульвар Вольтер. К акции присоединились представители профсоюзов, студенческих и молодежных организаций. Параллельно сторонники движения «желтых жилетов» планировали отдельную демонстрацию на площади Согласия, однако власти запретили ее проведение.

Для обеспечения безопасности участников акций по всей Франции мобилизовали около 70 000 полицейских и жандармов. В Париже также вводились ограничения на работу общественного транспорта и закрывались отдельные станции метро.

Массовые протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений школьников, недовольных состоянием образовательных учреждений. Позднее к движению присоединились граждане, выступающие против повышения цен и снижения уровня жизни.

Самая многочисленная общенациональная акция состоялась 17 октября. По данным МВД Франции, тогда на улицы вышли около 550 000 человек. Во время предыдущих демонстраций происходили столкновения с полицией, а правоохранители применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

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