Выплаты налога на прибыль от акционеров "Шахдениз" на 2027 г. прогнозируются в 1,42 млрд манатов

Прогноз выплат по налогу на прибыль для акционеров проекта разработки месторождения "Шахдениз" в 2027 году определен на уровне 1,42 млрд манатов.

Как сообщает 1news.az, соответствующий прогноз отражен в бюджетном пакете на 2027 год.

Это на 11,3% меньше прогноза на 2026 год и на 37,2% ниже фактического показателя 2025 года.

По сравнению с прогнозом на 2026 год поступления по налогу на прибыль сократятся на 180 млн манатов. Основными причинами этого являются снижение добычи конденсата на месторождении на 0,5 млн баррелей, или на 1,7%, и природного газа - на 0,2 млрд кубометров, или на 0,7%.

Кроме этого, европейская хабовая цена на природный газ, заложенная в расчетах, на 6,8%, или на $30, ниже показателя, предусмотренного на текущий год.

По сравнению с фактическим показателем 2025 года выплаты налога на прибыль акционерами проекта сократятся на 840,3 млн манатов. Это связано со снижением добычи конденсата на 3,3 млн баррелей (в 2027 году по сравнению с 2025 годом), или на 10,4%, и природного газа - на 0,6 млрд кубометров, или на 2,2%.

Помимо этого, расчетная цена на газ на 2027 год на 15,3%, или на $73,8, ниже показателя 2025 года.

Отметим, что в 2026 году добыча газа на месторождении "Шахдениз" прогнозируется на уровне 26,9 млрд кубометров, конденсата - 30,3 млн баррелей.

По данным компании bp-Azerbaijan, добыча газа на "Шахдениз" в январе-сентябре 2026 года составила 20 млрд кубометров (-4,8% от показателя аналогичного периода прошлого года), конденсата - 21 млн баррелей (-12,5%).

Соглашение о разведке и разработке месторождения "Шахдениз" и долевом разделе продукции было подписано 4 июня 1996 года и ратифицировано 17 октября того же года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, открыли в 1999 году.

В декабре 2013 года срок действия соглашения о разделе продукции продлили с 2036 до 2046 года.

Доли участников проекта распределены следующим образом: BP (оператор) - 29,99%, "Лукойл" - 19,99%, ТPАО - 19%, NICO - 10%, "Cənub Qaz Dəhlizi" - 16,02%, MVM - 5%.