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Таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены

Редакция 1news22:20 - Сегодня
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Таксист убил жену и шестерых её родственников после неудачной смены

Таксист в Индии признался в убийстве жены и шестерых её родственников, включая семилетнего ребёнка.

По предварительным данным, причиной расправы стали затяжные семейные конфликты. Мужчину задержали после заявления о пропаже нескольких членов семьи.

Как передает 1news.az, об этом сообщает NDTV.

Житель Бангалора Индушекар часто ссорился с супругой Сунитой. Её близкие пытались помирить пару, однако мужчина считал, что родственники слишком сильно вмешиваются в его личную жизнь. По версии следствия, сначала он ударил жену тяжёлым камнем по голове, после чего вывез тело в район холмов Нанди. Соседям таксист рассказал, что супруга уехала с друзьями и отключила телефон.

Затем мужчина якобы пригласил двух братьев жены к себе домой под предлогом застолья и расправился с ними. В числе предполагаемых жертв также оказались жёны братьев, тёща и семилетний племянник. Следователи считают, что подозреваемый вывозил тела в разные места, а следы преступлений пытался уничтожить с помощью химических средств.

Полиция вышла на мужчину после того, как мать одной из пропавших женщин обратилась с заявлением. На допросе таксист, по данным местных СМИ, признался в содеянном. Однако следствие пока обнаружило тело только одного ребёнка. Поиски остальных шести человек продолжаются, а показания задержанного проверяются.

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