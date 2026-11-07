В Сабирабадском районе школьник едва не убил знакомого из-за девушки

В июне 2026 года в селе Ковлар Сабирабадского района 14-летний Хатам Хатамов (здесь и далее имена и фамилии условные - ред.) ранил ножом своего знакомого. Подросток предстал перед судом.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, на процессе в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям несовершеннолетний был признан виновным по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Согласно материалам уголовного дела, учащийся средней школы Хатам поссорился с односельчанином - 16-летним Султаном Буньядовым - из-за любимой девушки и в 00:20 на улице ударил его ножом.

Султан был госпитализирован с тяжёлым ранением области живота. Врачам удалось спасти ему жизнь.

По приговору суда Хатаму назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. Однако с учётом того, что преступление он совершил впервые, а также принимая во внимание его возраст, характеристику и другие обстоятельства, суд постановил признать наказание условным с испытательным сроком 1 год.