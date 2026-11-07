 Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

Редакция 1news21:40 - Сегодня
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Во Франции в субботних демонстрациях приняли участие почти 150 тыс. человек - ОБНОВЛЕНО

В субботних акциях протеста по всей Франции приняли участие около 146 тысяч человек, из них 46 тыс. - в Париже.

Как передает 1news.az со ссылкой на Le Мonde, это следует из последних данных Министерства внутренних дел Франции.

При этом молодежные профсоюзы представили более высокие оценки численности участников. По их данным, общее число протестующих составило 250 тысяч человек, в том числе 75 тысяч во французской столице.

Явка оказалась значительно ниже, чем в четверг, когда во время общенациональной акции на улицы вышли 575 тысяч человек по оценке властей и 1,6 миллиона - по подсчетам профсоюзов.

21:21

В Париже 7 ноября прошла очередная массовая демонстрация под лозунгами в поддержку молодежи и против роста стоимости жизни.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на местные ведомства.

По данным префектуры столичной полиции, в шествии от площади Республики до площади Нации приняли участие около 46 тысяч человек. Акция прошла преимущественно мирно, однако по ее завершении произошли столкновения с правоохранителями, которые применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Для обеспечения порядка по всей Франции были мобилизованы около 70 тысяч полицейских и жандармов.

В Парижской агломерации правоохранители задержали 15 человек, проведя более 5,8 тысячи проверок. Еще несколько задержаний произошло в других городах. В Нанте, в частности, были задержаны пять человек за ношение запрещенных предметов и материалов.

Параллельно движение «Желтые жилеты» организовало около ста акций по всей стране. В Париже несколько представителей движения были задержаны после попытки провести запрещенное собрание на площади Согласия.

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