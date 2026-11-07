Голубь мира меняет оперение, но из-под перьев виден камуфляж

Голубь мира, облаченный в камуфляж, - зрелище, конечно, необычное.

Но в армянской политике научились совмещать несовместимое. Еще вчера можно было рассуждать о необходимости силового противостояния, восстановлении военного баланса и непризнании послевоенных реалий, а сегодня уже выходить на европейскую площадку с разговорами о примирении, доверии и совместном будущем. Главное - вовремя подобрать правильную аудиторию. И, желательно, найти тех, кто готов оплатить новую роль.

Именно такой контраст возникает вокруг армянского общественного деятеля Овсепа Хуршудяна и азербайджанского блогера в эмиграции Эмина Гусейнова. В Брюсселе они представляют себя участниками армяно-азербайджанской мирной инициативы, а в Ереване Хуршудян появляется на гражданском мероприятии в камуфляже. Сам по себе выбор одежды еще не доказывает политических намерений человека. Но в сочетании с его прежними заявлениями он заставляет задать вполне закономерный вопрос - какую именно повестку он несет. И вообще, тот ли это человек, с кем можно реально говорить о мире?

От военной риторики к миротворческим презентациям

5-8 ноября в Ереване проходит Третий всемирный армянский саммит. Овсеп Хуршудян в нем участвует и выступает в качестве президента Центра поддержки гражданских инициатив «Свободный гражданин». На фоне обсуждений мира и региональной безопасности его появление в камуфляже выглядит как минимум странно. Человек, вроде как участвующий в продвижении мирного диалога с Азербайджаном на европейской площадке, выбирает для гражданского мероприятия в Ереване внешний образ, который напрямую ассоциируется с военной тематикой и издает, прямо скажем, реваншистский запашок.

Можно, разумеется, объяснить это личным вкусом и отсутствием ограничений по дресс-коду. Но тогда вполне естественно возникает другой вопрос: какой смысловой сигнал хотел тем самым передать Хуршудян? И насколько органично военная атрибутика сочетается с ролью общественного деятеля, убеждающего европейскую аудиторию в своей приверженности примирению?

Тем более что его прежние политические высказывания дают основания не считать эту деталь случайной мелочью. Хуршудян выступал за признание независимости «Арцаха», а в одном из интервью рассуждал о необходимости выиграть время для восстановления баланса сил при поддержке Запада. Подобная позиция плохо укладывается в образ человека, который безоговорочно принимает сложившиеся после победы Азербайджана реалии и стремится помочь обществам двух стран оставить конфликт позади.

Теперь тот же Хуршудян выступает в паре с Эмином Гусейновым. 16 октября в Press Club Brussels Europe они представляли «Армяно-азербайджанскую мирную платформу» и проект «Точка соприкосновения: армяно-азербайджанский диалог». В приглашении мероприятие было заявлено как площадка для обсуждения устойчивого мира, восстановления доверия и сотрудничества. Среди приглашенных адресатов назывались представители европейских институтов, общественных организаций и международного донорского сообщества.

Однако на практике дебаты в рамках платформы Хуршудяна и Гусейнова далеко не всегда начинаются с того самого взаимного уважения, о котором говорится в презентациях. Показательно одно из подобных мероприятий в Варшаве. Армянские участники озвучили там претензии к Азербайджану, в том числе представили находящихся в заключении в Азербайджане бывших главарей сепаратистского режима как «невиновных». Иными словами, вместо обсуждения путей примирения прозвучали обвинения и оценки, которые азербайджанская сторона, разумеется, не могла оставить без ответа. Спустя некоторое время дискуссия заметно оживилась: спор возник уже не только со спикерами, но и с другими армянскими участниками, находившимися в зале.

Здесь, кажется, организаторам стоит напомнить простую вещь. Обвинять Азербайджан под вывеской мирного диалога, а затем ожидать, что представители противоположной стороны будут молча выслушивать подобные заявления, по меньшей мере наивно. Диалог предполагает готовность слышать неудобные аргументы и отвечать на них, а не превращать площадку в трибуну для односторонних претензий. Если же под примирением понимается возможность без возражений повторять привычные обвинения в адрес Баку, то остается открытым вопрос, с кем и на каких условиях организаторы собираются строить этот самый мир.

И сразу же возникает еще один немаловажный вопрос - кому адресована вся эта миротворческая активность. Судя по брюссельской презентации, организаторам нужны не просто участники дискуссий и сторонники диалога, но и поддержка европейских структур, располагающих финансовыми и институциональными ресурсами. Потенциальным донорам предлагают поверить, что именно Хуршудян и Гусейнов способны стать проводниками общественного примирения. Однако варшавская дискуссия показывает, насколько непросто совместить эту миссию с привычкой выдвигать односторонние обвинения в адрес Азербайджана. Прежде чем поддерживать подобные инициативы, европейским спонсорам стоило бы разобраться не только в заявленных целях проекта, но и в том, насколько его организаторы сами готовы следовать провозглашаемым принципам.

Когда меняется адрес доноров

После сокращения американского финансирования международных медийных и общественных проектов европейские структуры стали одним из источников поддержки для организаций, потерявших прежние каналы помощи. В частности, Евросоюз выделил «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» экстренное финансирование в размере 5,5 млн евро. Это не означает, что все подобные организации автоматически получили европейские деньги, однако сам процесс поиска новых доноров вполне очевиден.

На этом фоне брюссельская презентация приобретает дополнительный смысл. Гусейнов и Хуршудян не ограничиваются публичными разговорами о мире - они продвигают собственную платформу перед потенциальными спонсорами. В качестве немецкого координатора проекта выступает Dialogue for Understanding e.V., армянским партнером является «Свободный гражданин» Хуршудяна, азербайджанским – «Институт за права человека», возглавляемый Гусейновым.

Здесь стоит вспомнить и самого Гусейнова. В представленном ниже видеоматериале собраны его выступления в сентябре и октябре 2020 года, когда Азербайджан вел борьбу за освобождение оккупированных территорий. В частности, в кадрах от 22 сентября воспроизводятся его рассуждения об отсутствии у Азербайджана необходимого оружия и неспособности страны освободить свои земли. Другие фрагменты посвящены оценкам военных возможностей Баку и перспективам его победы. В одном из них звучит утверждение, что азербайджанский народ никогда не испытает чувства победы.

Сегодня Гусейнов предлагает европейцам воспринимать себя как участника мирного процесса. Но прежние заявления никуда не исчезли. Они остаются частью его публичной биографии и неизбежно влияют на доверие к нынешним инициативам. Можно сколько угодно менять риторику, но нельзя рассчитывать, что общество забудет, какие оценки давались в момент, когда решалась судьба освобождения азербайджанских земель.

Особенно примечательно, что теперь Гусейнов и Хуршудян представляют проект как платформу для диалога гражданского общества Армении и «азербайджанских общественных деятелей в изгнании». Однако сама формула еще не объясняет, кто и по каким критериям получает право представлять азербайджанское общество. В Армении были люди, такие как Натали Алексанян, Ишхан Вердян, которые выступали и выступают за мир с Азербайджаном и признание послевоенных реалий, но, столкнувшись с давлением, были вынуждены покинуть страну. Их опыт и позиции могли бы придать такому диалогу реальное содержание. Насколько широко организаторы готовы включать подобные голоса, из опубликованного описания проекта неясно.

Мир - не новая грантовая специализация

Вся эта история оставляет впечатление, что некоторые участники прежней конфронтационной повестки просто ищут для себя новое место в изменившейся политической реальности. Когда прежние лозунги перестали открывать нужные двери, на смену им пришла миротворческая лексика. Когда изменился источник финансирования, изменился и адрес, по которому направляются просьбы о поддержке. Теперь вместо привычных вашингтонских коридоров - брюссельские кабинеты и европейские фонды.

Но мир между Азербайджаном и Арменией - слишком серьезный вопрос, чтобы превращать его в очередной проект с красивым названием и заранее подготовленной презентацией для доноров. Он требует признания реальности, искреннего отказа от реваншистских установок и последовательности, которую невозможно заменить ни правильными словами, ни эффектными фотографиями.

Камуфляж на мирном мероприятии сам по себе не является доказательством намерения сорвать мир. Однако он становится весьма выразительным символом, когда соседствует с прежними далеко не мирными заявлениями. А когда люди с таким багажом сегодня предлагают себя в качестве посредников и просят европейские структуры поддержать их инициативу, общество вправе спросить, что именно оно должно финансировать - реальное примирение или личные аппетиты просителей? А может, попытку подготовки будущего «миацума»?

Победа Азербайджана изменила региональную действительность. Теперь тем, кто годами жил политикой конфронтации, нужно искать способы мирного сосуществования, налаживать сотрудничество. Одни действительно пересматривают взгляды, другие меняют лишь словарь. Отличить первых от вторых можно не по названию очередной платформы и не по речам с брюссельской трибуны. Достаточно посмотреть на их прежние заявления, нынешние партнерства и, порой, даже на то, во что они одеты в определенных обстоятельствах.

Гаджи Азимов