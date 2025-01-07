Почти 100 человек погибли при землетрясении в Тибете - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе Китая достигло 95 человек.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на тибетские власти, передает ТАСС.

«По состоянию на 15:00 землетрясение в уезде Тингри привело к гибели 95 человек, 130 человек получили травмы», — говорится в сообщении.

12:10

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что необходимо приложить максимальные усилия для спасения и оказания помощи жителям Тибетского автономного района, где произошло сильное землетрясение.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

«Нужно приложить усилия для поиска и спасения людей, оказания медпомощи пострадавшим», — сказал китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, компетентные ведомства Китая обязаны устранить риски, которые могут привести к чрезвычайному происшествию вторичного характера. Он также призвал обеспечить оптимальные условия для эвакуированных и пострадавших.

Источник: Gazeta.Ru

11:54

Ландшафтный парк горы Эверест (Джомолунгма) временно закрыли для туристов из-за землетрясения в Тибете.

Об этом сообщило управление культуры и туризма уезда Тингри Тибетского автономного района, передает РИА Новости.

«В связи с землетрясением магнитудой 6,8, произошедшим в уезде Тингри (в нем расположен северный базовый лагерь Джомолунгмы) городского округа Шигадзе в 9:05 7 января 2025 года, ради защиты жизни и имущества туристов и персонала, ландшафтный парк Эвереста будет закрыт для публики с 10:00 7 января 2025 года», — говорится в сообщении ведомства.

Об открытии парка будет сообщено позднее.

Вершина Эвереста находится в Гималаях в хребте Махалангур-Химал, по которому проходит граница Непала и Тибетского автономного района.

09:31

Число погибших в результате землетрясения в Тибетском автономном районе (ТАР) на юго-западе КНР достигло 53, а пострадавших - до 62.

Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее агентство проинформировало о не менее чем 32 погибших и 38 пострадавших.

Сейсмическая активность привела к разрушению многих объектов инфраструктуры. На месте проводятся масштабные поисково-спасательные работы. Из наиболее опасных районов в зоне бедствия эвакуированы люди.

Источник: ТАСС

08:53

При землетрясении в Тибете (автономная область в составе Китая) погибли не менее 36 человек.

Об этом сообщило издание «Наньфан Жибао».

При этом, по данным агентства Синьхуа, которые приводит ТАСС, погибли 32 человека, еще 38 пострадали.

Землетрясение было зафиксировано в 9:05 по местному времени. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,1 балла. Сейсмический центр Китая оценил магнитуду в 6,8.

Его эпицентр находился в 163 км от города Шигадзе, являющегося вторым по численности населенным пунктом Тибета. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сильные подземные толчки ощутили жители уезда Дингри. В результате них обрушились множество зданий. Толчки также ощущались в Непале, Индии, Бутане и Бангладеш.

Источник: Gazeta.Ru