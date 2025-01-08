Пашинян: Положительный опыт демаркации должен получить развитие в спокойной обстановке

Премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что встреча комиссий по делимитации границ Армении и Азербайджана пройдет в январе.

«Да, в январе запланирована встреча. Уверен, что положительный опыт демаркации в 2024 году должен получить развитие в спокойной, рабочей обстановке. Мы настроены на такую работу», - сказал Пашинян в интервью «Арменпресс».

Ранее о запланированной в январе встрече заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Вице-премьеры Армении и Азербайджана – Мгер Григорян и Шахин Мустафаев – в ноябре 2024 года провели на границе 10-ю встречу госкомиссий двух стран по делимитации.

Напомним, что Иреван и Баку подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации и демаркации границы 30 августа. 26 сентября Конституционный суд Армении признал проект положения (регламент) о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим Основному закону страны. Президенты Азербайджана и Армении также подписали регламент.