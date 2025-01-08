Украинские беспилотники поразили нефтебазу в Энгельсе

Силы обороны Украины поразили российскую нефтебазу в городе Энгельс Саратовской области РФ.

В результате удара возник масштабный пожар, фиксируются многочисленные взрывы, говорится в заявлении Генштаба ВСУ.

Речь идет о комбинате «Кристалл», который обеспечивал топливом военный аэродром Энгельс-2, где базируется стратегическая авиация ВКС России.

Нефтебаза поражена силами Главного управления разведки Минобороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны. Удар по предприятию создает серьезные логистические проблемы для российской стратегической авиации и снижает возможности россиян наносить удары по Украине, говорится в сообщении.

Источник: NV