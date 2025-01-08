Секретарь Совбеза Ирана прибыл с визитом в Азербайджан - СМИ
Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан совершает визит в Азербайджан.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на Tasnim.
Отмечается, что в рамках регионального визита на Южный Кавказ Али Акбар Ахмадиан прибыл в Азербайджан с целью укрепления связей в сферах политики и безопасности.
Секретарь Высшего Совета национальной безопасности Ирана посетит также Армению.
Как сообщает IRNA, Ахмадиан встретится в Иреване с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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