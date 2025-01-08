Иранский генерал: Граница между Ираном и Азербайджаном - это граница мира и дружбы

Заместитель командующего Сил правопорядка ИРИ, генерал Касем Резаи заявил, что граница между Ираном и Азербайджаном всегда была и остается границей мира и дружбы.

Генерал проинспектировал ирано-азербайджанскую границу на участке между Гиланом и азербайджанской Астарой.

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика имеют много общего, в том числе в культурной и социальной сферах, а в ряде мест северо-западной части нашей страны, таких как Восточный и Западный Азербайджан и Ардебиль, у нас общий язык», - сказал Резаи.

Он отметил, что «на протяжении всей этой границы между двумя странами и их народами установились многочисленные экономические, политические, социальные и культурные связи».

«Исламская Республика Иран и Азербайджанская Республика имеют многочисленные пограничные терминалы и мосты для грузовых автомобилей, а также наземные пассажирские пограничные переходы, и мы всегда стремимся облегчить и повысить уровень этих отношений», - сказал генерал.

Источник: ИРНА