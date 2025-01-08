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Азербайджан направил ноту Эритрее в связи с удержанием трех судов и их экипажей

First News Media13:25 - Сегодня
Азербайджан направил ноту Эритрее в связи с удержанием трех судов и их экипажей

МИД Азербайджана направил ноту Эритрее в связи с удержанием трех судов и их экипажей.

7 ноября 2024 года корабли CMS Pəhləvan, CMS İgid и CMS-3, эксплуатируемые азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V. и ходящие под флагом Азербайджана, во время следования из Суэцкого канала в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) из-за ухудшения погодных условий совершили вынужденный заход в территориальные воды Государства Эритрея.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, данные суда были задержаны профильным ведомством Эритреи, которое обосновало это несанкционированным пересечением ее территориальных вод. 18 членов экипажа на кораблях являются гражданами Азербайджана.

«Как только в Министерство иностранных дел поступила информация о произошедшем, вопрос был взят на контроль», - сказал Айхан Гаджизаде.

«Правовое обоснование того, что вход в территориальные воды Эритреи не противоречит нормам международного права, было доведено до эритрейской стороны через наши посольства в Эфиопии и России в виде ноты. В МИД Эритреи, посольствах Эритреи в Турции и Москве состоялись встречи по данному поводу. Работа с целью решения вопроса, освобождения судов и экипажа продолжается», — заявил Айхан Гаджизаде.

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