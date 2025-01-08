Биограф Маска предположил, что владелец X сходит с ума

Публицист Сет Абрамсон, которого портал The Daily Beast называет биографом Илона Маска с юридическим образованием Гарвардского университета, высказал мнение, что психическое состояние одного из богатейших людей на планете могло пошатнуться за последние годы.

«Я обоснованно считаю, что Илон Маск может сходить с ума, - написал Абрамсон в X. - Слежу за его поведением в Сети последние два года, и, учитывая все его умственные расстройства, употребление тяжелых видов наркотиков и разрушительный стресс, есть основания полагать, что ему серьезно нездоровится».

Он также призвал действующую американскую администрацию принять срочные меры, «чтобы защитить Америку от Илона Маска». В частности, он предлагает разорвать все контракты с миллиардером, подать иски на блокировку его инициативы DOGE, а также начать новые расследования.

«Если не будет принято никаких мер – а я подозреваю, что никаких мер не будет принято – то, что этот человек в своем растущем безумии сделает с Америкой на посту президента в ближайшие годы, ляжет на головы не только его самого и тех, кто его поддерживает или дает ему возможность, но и тех, кто проигнорировал неотложные, обоснованные предупреждения, подобные этому», – заявил Абрамсон.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Маска называют «теневым президентом» США после его вмешательства в процесс принятия законопроекта о финансировании федерального правительства.

Телекомпания NBC обратила внимание на то, что в окружении Трампа уже начинают уставать от влияния Маска и его постоянного присутствия рядом с политиком. По словам источника NBC, Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая свое видение второго срока Трампа.