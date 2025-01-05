В Казахстане сообщили о вспышке метапневмовируса

В Казахстане выявлено более 30 случаев заражения метапневмовирусом с 1 октября прошлого года.

Об этом сообщает Минздрав республики в своем канале в Telegram.

«C начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по республике исследовано 8360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе (...) коронавирус — 206 (11,1 процента), парагрипп — 178 (9,5 процента), бокавирус — 113 (6,1 процента) и в последнюю очередь метапневмовирус — 30 (1,6 процента)», — отмечается в заявлении ведомства.

Источник: Lenta.ru

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