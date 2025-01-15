«Опера без бабочки»: НТВ покажет концерт-стендап Эльчина Азизова – ВИДЕО

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра, финалист 4-го сезона шоу «Маска» на НТВ и участник легендарной команды КВН «Парни из Баку» Эльчин Азизов в рамках концертной программы «Опера без бабочки» соединил на сцене два своих таланта - умение шутить и рассказывать с исполнением любимых арий из своего оперного репертуара.

18 января в 01:00 по бакинскому времени зрители российского канала НТВ смогут увидеть концерт-стендап Эльчина Азизова, анонс которого представлен для просмотра ниже.

«В телевизионную версию вошли не все номера концерта, но, поверьте, от этого он не стал менее эффектным! Хотя, как я уже писал вчера, «Оперу без бабочки» лучше видеть и слышать вживую, находясь в зрительном зале театра, чтобы прочувствовать весь смысл и всю энергетику проекта!» - рассказывает в Instagram о предстоящем эфире Эльчин Азизов, желая всем приятного просмотра.

Отметим, что концерт-стендап «Опера без бабочки» прошёл 26 мая 2024 года в театре «Геликон опера» в сопровождении Государственного Кремлёвского оркестра под руководством Константина Чудовского – на ТВ он будет показан впервые.