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Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

First News Media17:35 - Сегодня
Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

По итогам 2024 года чистая прибыль Халг Банка, одного из ведущих банков страны, выросла на 26,2%, достигнув 65,7 млн манатов. Следует отметить, что чистая прибыль по итогам 2023 года составляла 52,1 млн манатов.

На конец отчетного периода активы банка составили 3,068 млрд манатов. Объем кредитного портфеля вырос до 1 937,36 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых учреждений составил 1 905,36 млн манатов, а общий капитал Халг Банка составил 511 млн манатов. Рентабельность капитала (ROE) на отчетный период увеличилась за год с 10,55% до 13,44%, а рентабельность активов (ROA) возросла с 1,82% до 2,18%.

За 2024 год процентные доходы банка увеличились на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 183,96 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 41,5%, составив 42,8 млн манатов.

В 2024 году международное рейтинговое агентство Moody's Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка, повысило базовый уровень кредитоспособности банка (Baseline Credit Assessments) до b1. Кроме этого, был повышен долгосрочный депозитный рейтинг банка в местной и иностранной валюте до уровня «Ва3», прогноз банка по рейтингу был подтвержден как «стабильный».

В 2024 году Халг Банк, приверженный принципам устойчивого развития и социальной ответственности, присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact).

В рамках осуществляемого банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2024 году был издан 24-й выпуск проекта, посвященный азербайджанскому художнику Джахиду Джамалю.

Стоит отметить, что один из ведущих банков страны - Халг Банк в 2024 году утвердил Стратегию развития на 2024-2026. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления, такие как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк. В качестве приоритетных направлений определены широкое внедрение цифровых технологий и оптимизация системы внутреннего контроля.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 Информационного центра, а также на страницах банка в социальных сетях.

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