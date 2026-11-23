Товарооборот между Азербайджаном и Италией за первые девять месяцев текущего года превысил 9 млрд долларов (15,3 млрд манатов).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на проходящем в Баку Азербайджано-итальянском бизнес-форуме.

По его словам, Италия является крупнейшим торговым партнёром Азербайджана, а итальянские компании успешно работают в различных сферах экономики страны. Министр отметил, что стороны заинтересованы в дальнейшем расширении экономического сотрудничества.

«В 2025 году объём нашего двустороннего товарооборота приблизился к 12 млрд долларов (20,4 млрд манатов). В этом году мы ожидаем ещё более высоких показателей. В настоящее время около 130 итальянских компаний работают в Азербайджане в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте, торговле, сфере услуг и других отраслях», — подчеркнул Микаил Джаббаров.

Министр также сообщил, что Азербайджан осуществляет долгосрочные инвестиции в экономику Италии. По его словам, за последние несколько лет Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) вложил в итальянскую экономику около 3 млрд долларов (5,1 млрд манатов).

Микаил Джаббаров отметил, что в мае текущего года приобретение Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) контрольного пакета акций компании Italiana Petroli укрепило позиции Азербайджана в качестве долгосрочного инвестора в итальянскую экономику. Таким образом, Азербайджан представлен на энергетическом рынке Италии одновременно как поставщик и инвестор.

Министр экономики также сообщил, что в ближайшее время планируется подписание нового двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Он подчеркнул, что энергетическое сотрудничество остаётся одним из ключевых направлений экономических связей между двумя странами. По его словам, Южный газовый коридор является важным символом долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

«Азербайджанский газ, транспортируемый по Трансадриатическому трубопроводу, вносит вклад в обеспечение энергетической безопасности Италии и ряда других европейских стран. В то же время мы работаем с нашими партнёрами над доставкой энергетических ресурсов Центральной Азии в Европу через Каспийское море, а также над экспортом в Европу электроэнергии, производимой из возобновляемых источников энергии в Каспийском регионе», — добавил министр.

Гафар Агаев