Шитан Цао: Мы готовы реализовать концепцию «зеленой» энергетики в сфере экологии в Карабахе

Наша компания имеет богатый опыт в разработке и внедрению систем управления электросетями SCADA, а также развития «зеленой» энергетики. На сегодняшний день Donfang Electronics Corporation представлена в более чем 50 странах мира. Мы придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, так как мы видим большой потенциал в этом. Мы готовы создать национальную систему SCADA и реализовать концепцию «зеленой» энергетики в сфере экологии на территории Азербайджана, в Карабахе.

Об этом в интервью АЗЕРТАДЖ заявил посетивший Карабах заместитель генерального директора китайской компании Donfang Electronics Corporation (DEC) Шитан Цао.

Он был удручен, увидев разрушения на освобожденных от оккупации территориях. «Однако мы также стали свидетелями стремительного восстановления этих земель. Внедряются новейшие технологии. Здесь, конечно, надо отметить роль Президента Азербайджана и азербайджанского народа в целом», - говорит он.

Говоря об использовании на подстанции «Физули» новейших цифровых технологий, Шитан Цао подчеркнул, что эксперты DEC высоко оценивают проводимые в энергетической инфраструктуре освобожденных земель работы. «Мы уже начали сотрудничество с компанией «Азеришыг». Это сотрудничество не только между DEC и «Азеришыг», но и между двумя странами. Мы хотим предложить самые современные технологии», - заключил заместитель гендиректора.