 Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС

First News Media00:00 - Сегодня
Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости не допустить нарушения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Как передает TRT Haber, выступая по итогам переговоров в Анкаре с монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом, турецкий лидер выразил удовлетворение достигнутым соглашением между движением ХАМАС и Израилем о прекращении огня в секторе Газа.

"Важно теперь не допустить нарушения правительством Израиля достигнутых договоренностей и злоупотребления режимом прекращения огня... Сейчас нам предстоит очень важная работа, такая как ликвидация масштабных разрушений, совершенных Израилем в Газе, доставка гуманитарной помощи в регион", - отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, жители Газы, несмотря на гибель в результате действий Израиля свыше 50 тысяч человек, "не покорились угнетателю".

"Теперь мы должны прилагать больше усилий, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня и залечить раны в Газе. Международное сообщество должно выполнить свой правовой и моральный долг перед жителями Газы", - сказал он.

Поделиться:
245

Актуально

Политика

Глава МИД: Настало время полностью прекратить деятельность USAID в Азербайджане

В мире

ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе - СМИ

Общество

Мариана Василева освобождена от должности замминистра молодежи и спорта ...

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

В мире

Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС

В Британии проведут новые расследования массовых случаев изнасилования

ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе - СМИ

Суд признал законным арест президента Южной Кореи

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Маск заявил, что имплант Neuralink вживили третьему пациенту

Традиции или педофилия: 9-летнюю девочку продали замуж в Ираке - ВИДЕО

В Хорватии по итогам президентских выборов лидирует Зоран Миланович - ОБНОВЛЕНО

Депутат: Пашинян в ближайшие месяцы подаст в отставку

Последние новости

Эрдоган призвал не допустить нарушения договоренностей Израиля и ХАМАС

Сегодня, 00:00

В Британии проведут новые расследования массовых случаев изнасилования

16 / 01 / 2025, 23:40

ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в Газе - СМИ

16 / 01 / 2025, 23:20

Страшное ДТП в Сумгайыте: 2 погибших, 3 пострадавших

16 / 01 / 2025, 23:00

Умер режиссер Дэвид Линч

16 / 01 / 2025, 22:46

Рафаэль Агаев покинул пост в Федерации каратэ Азербайджана - ВИДЕО

16 / 01 / 2025, 22:25

Суд признал законным арест президента Южной Кореи

16 / 01 / 2025, 21:40

Республиканский олимпийский центр меняет название

16 / 01 / 2025, 21:20

Мариана Василева освобождена от должности замминистра молодежи и спорта Азербайджана

16 / 01 / 2025, 20:56

В Женеве началась встреча высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви

16 / 01 / 2025, 20:40

Зеленский назвал страны, выступающие против вступления Украины в НАТО

16 / 01 / 2025, 20:20

Разрабатывается цифровая карта, отражающая влияние деятельности горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей окружающую среду

16 / 01 / 2025, 20:00

В Шамкире задержаны скотокрады

16 / 01 / 2025, 19:45

Трамп прорабатывает два варианта вывода российских войск из Украины - СМИ

16 / 01 / 2025, 19:31

Шитан Цао: Мы готовы реализовать концепцию «зеленой» энергетики в сфере экологии в Карабахе

16 / 01 / 2025, 19:15

Глава МИД: Настало время полностью прекратить деятельность USAID в Азербайджане

16 / 01 / 2025, 19:00

Зачитан приговор экс-начальнику финансовой службы, арестованному за хищения в Минобороны

16 / 01 / 2025, 18:45

Мака Бочоришвили: Для меня большая честь совершить в качестве министра иностранных дел первый визит в Азербайджан

16 / 01 / 2025, 18:30

Xiaomi представила серию Redmi Note 14: профессиональная фотография сочетается с непревзойденной прочностью

16 / 01 / 2025, 18:20

Состоялась одиннадцатая встреча комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией

16 / 01 / 2025, 18:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23