Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы торговли нефтепродуктами.

Как передает 1news.az со ссылкой на Государственную нефтяную компанию Азербайджана (SOCAR), президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с государственным министром нефти Пакистана Мусадиком Маликом.

На встрече было подчеркнуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Пакистаном.

В ходе беседы обсуждались реализованные до сих пор совместные проекты в энергетическом секторе и достигнутые результаты, а также возможности сотрудничества в различных направлениях.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам торговли нефтепродуктами и по другим вопросам, интересующим стороны.

Напомним, что SOCAR занимается разведкой нефтяных и газовых месторождений, добычей, переработкой и транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, реализацией нефти и продуктов нефтехимии на внутреннем и международном рынках, поставками природного газа промышленным предприятиям и населению в Азербайджане, а также Европы.

Компания ведет различную деятельность в таких странах, как Турция, Грузия, Румыния, Швейцария, Германия и Украина, включая торговую деятельность преимущественно в Швейцарии, Сингапуре и Нигерии.