Арестованный в Иране Фарид Сафарли возвращен в Азербайджан

Задержанный в Иране в 2023 году гражданин Азербайджана Фарид Габиль оглу Сафарли возвращен на родину.

Об этом говорится в совместном сообщении МИД и Службы госбезопасности Азербайджана.

Согласно сообщению, Ф.Сафарли был доставлен в Азербайджан 18 января. После прохождения медобследования он воссоединился со своей семьей.

Фарид Сафарли был доставлен в Азербайджан в рамках международно-правового сотрудничества и взаимной процедуры по поручению Президента Азербайджана.

Необходимые меры для защиты прав и интересов граждан Азербайджанской Республики за пределами страны будут приниматься и впредь, резюмируется в сообщении.