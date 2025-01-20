Арестованный в Иране Фарид Сафарли возвращен в Азербайджан
Задержанный в Иране в 2023 году гражданин Азербайджана Фарид Габиль оглу Сафарли возвращен на родину.
Об этом говорится в совместном сообщении МИД и Службы госбезопасности Азербайджана.
Согласно сообщению, Ф.Сафарли был доставлен в Азербайджан 18 января. После прохождения медобследования он воссоединился со своей семьей.
Фарид Сафарли был доставлен в Азербайджан в рамках международно-правового сотрудничества и взаимной процедуры по поручению Президента Азербайджана.
Необходимые меры для защиты прав и интересов граждан Азербайджанской Республики за пределами страны будут приниматься и впредь, резюмируется в сообщении.
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