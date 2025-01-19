Стали известны новые подробности ДТП в Имишли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Стали известны новые подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Имишлинском районе.
За рулем ставшим причиной аварии автомобиля Mercedes находился 17-летний подросток, не имеющий водительских прав.
В ходе расследования было установлено, что транспортное средство с государственным номером 30-BH-904 принадлежало его дяде.
Источник: Trend
2025/01/18 22:55
МВД Азербайджана распространило новые кадры с ДТП в Имишлинском районе, повлекшее гибель людей.
Как сообщили в министерстве, в служебном автомобиле сработал специальный многотональный гудок и горели проблесковые маячки.
17:25
МВД опубликовало кадры смертельного дорожно-транспортного происшествия в Имишли.
На кадрах видно, как автомобиль Mercedes, выезжая перед движущейся полицейской машиной, создает аварийную ситуацию.
Отметим, что, по данным МВД, ехавшая на службу полицейская машина в результате появления перед ней другого автомобиля совершила маневр, сбив стоявших у обочины детей, двое из них погибли, а остальные несовершеннолетние и водитель были доставлены в больницу.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование органами полиции и прокуратуры.
Источник: Trend