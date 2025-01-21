В России ужесточат наказание для мигрантов

В России захотели строже наказывать мигрантов.

Об одобрении правительством соответствующего законопроекта сообщает телеканал «Царьград» в Telegram.

Документ предусматривает нелегальное нахождение иностранцев на территории России отягчающим обстоятельством. Это влечет назначение более строгого наказания при рассмотрении дела судом или органами административной юрисдикции.

Изменения предполагается внести в КоАП России.

В Кабмине в целом поддержали документ, отметив необходимость его доработки в соответствии с замечаниями.

В 2024 году более 30 российских регионов ввели ограничения на работу мигрантов. Одним из них стала Белгородская область. С 2025 года на территории региона иностранцам, работающим по патенту, нельзя таксовать, а также работать продавцами.

Источник: РИА Новости