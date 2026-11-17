Специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил о значительном прогрессе в работе над урегулированием конфликта в Украине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X. По словам Кушнера, за последний год в тесном взаимодействии с Украиной и европейскими партнёрами удалось продвинуться по трём ключевым направлениям.

Первое предусматривает предоставление Украине надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. Второе касается определения пути вступления страны в Европейский союз. Третье направление включает реализацию масштабного плана восстановления Украины, разработанного совместно с европейскими партнёрами, Всемирным банком и другими странами.

Кушнер подчеркнул, что эти три направления формируют основу долгосрочного урегулирования конфликта в Украине.