На субботние акции протеста в Париже вышли порядка 21,5 тыс. человек.

Как передает 1news.az со ссылкой на Le Parisien, эти данные предоставила Префектура полиции Парижа, в то время как Студенческий союз оценил численность участников столичной акции в 45 тыс. человек.

По данным профсоюзом, по всей Франции на демонстрации вышли всего 150 тыс. человек. В них участвовали представители движения "желтых жилетов", профсоюзов и молодежных организаций.

В то же время, по данным Министерства внутренних дел, в субботних акциях по всей Франции приняли участие 82 500 человек. На прошлой неделе министерство насчитало 106 000 протестующих по всей Франции и 24 000 в Париже.

Несмотря на преимущественно мирный характер шествия, в Париже произошли столкновения между полицией и отдельными группами протестующих, пытавшимися отклониться от согласованного маршрута. Правоохранители применили силу и разогнали группы людей в масках, пытавшихся организовать несанкционированные шествия.

Напряженная обстановка также наблюдалась в других городах. В Марселе, где префектура насчитала 4,6 тыс. участников, от основной колонны отделилась отдельная группа протестующих. Протестующие нанесли ущерб имуществу, устраивали поджоги, в том числе автомобилей, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

В Нанте произошли столкновения с полицией, были подожжены мусорные баки. В Бордо в акции участвовали около 4 тыс. человек, также зафиксированы отдельные столкновения.

На фоне протестов французские власти объявили об открытии приема заявок на получение чрезвычайной финансовой помощи для предприятий, пострадавших в результате городских беспорядков 17 октября.

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Во Франции сегодня состоялась шестая волна акций протеста против высокой стоимости жизни, которая уступает по численности предыдущим.

Как передает 1news.az со ссылкой на Le Parisien, это следует из заявления МВД Франции.

Отмечается, что в демонстрациях приняли участие представители движения «желтых жилетов», профсоюзов и молодежных организаций.

По данным ведомства, к 14:00 по всей стране, без учета Парижа, в акциях участвовали около 2,2 тыс. человек. Всего было зафиксировано 44 мероприятия, семь человек задержаны. В ведомстве отметили, что нынешняя мобилизация заметно уступает предыдущим протестам: 17 октября на улицы вышли 72,6 тыс. человек, 24 октября — 46 тыс., 31 октября — 17 тыс., 7 ноября — 7 тыс., а 14 ноября — 9,8 тыс.

В Париже колонна протестующих направилась от площади Республики к площади Нации. Демонстрация проходила спокойно, за происходящим с воздуха наблюдал вертолет. При этом участники скандировали антиполицейские лозунги.

В Лионе, где демонстрации были запрещены на значительной части территории центра города, произошли отдельные столкновения и полиция применила слезоточивый газ. Основная колонна при этом двигалась по разрешенному маршруту в седьмом округе.

Генеральный секретарь студенческого союза Unef Манон Море заявила, что молодежь сталкивается с растущей нестабильностью и вынуждена выбирать между оплатой жилья, медицинской помощью и покупкой продуктов. Она призвала увеличить жилищные пособия и стипендии, а также расширить число мест в высших учебных заведениях.

На фоне снижения масштабов протестов профсоюзы сосредоточили усилия на подготовке общенациональной забастовки, запланированной на 1 декабря.