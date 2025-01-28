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Подписка на долларовые облигации Kapital Bank успешно завершена

First News Media10:55 - Сегодня
Подписка на долларовые облигации Kapital Bank успешно завершена

8 января 2025 года Kapital Bank начал процесс подписки на субординированные облигации объемом $25 миллионов США.

Эти облигации были доступны для покупки в отделениях Kapital Bank с 10 января 2025 года в течение 12 дней. Размещение облигаций методом подписки через Бакинскую фондовую биржу успешно завершилось 24 января 2025 года.

В размещении приняли участие 120 инвесторов, а общий объем заявок составил $25 миллионов США. Номинальная стоимость каждой облигации составляет $100 США, с годовой процентной ставкой 7%. Процентные выплаты производятся ежемесячно, каждые 30 дней, а срок обращения облигаций составляет 7 лет. Размещение облигаций осуществлялось под руководством инвестиционной компании PASHA Capital.

Приобретая долларовые облигации Kapital Bank, инвесторы получают гарантированную годовую доходность в размере 7%, что обеспечивает стабильный и надежный источник дохода. Эта уникальная финансовая возможность предлагает еще одно важное преимущество - процентные выплаты по облигациям освобождены от налогообложения. Кроме того, все комиссии, связанные с подпиской на облигации, полностью покрываются Kapital Bank, делая предложение еще более привлекательным для инвесторов.

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/ib

Стоит отметить, что в 2024 году Kapital Bank достиг значительных успехов на рынке облигаций, выпустив 7 эмиссий облигаций на общую сумму $145 миллионов США и 100 миллионов манатов. Впервые в прошлом году банк предоставил возможность подписки на облигации через свои отделения, что стало важным достижением. В подписке приняли участие более 450 инвесторов, среди которых физические лица проявили особую активность. Более того, облигации Kapital Bank активно торговались на вторичном рынке, где объем сделок превысил 52 миллиона манатов.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

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