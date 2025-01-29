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В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

First News Media19:03 - Сегодня
В Анкаре состоялся бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан - ФОТО

В Анкаре, в рамках бизнес-форума Турция-Азербайджан-Узбекистан, обсуждено укрепление экономического сотрудничества, расширение торговых отношений и совместных инвестиционных возможностей, а также состоялись встречи предпринимателей.

В Анкаре, при поддержке Министерства торговли Турции, Министерства экономики Азербайджана и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, прошел бизнес-форум Турция-Азербайджан-Узбекистан, совместно организованный Союзом торговых палат и товарных бирж Турции (ТОВВ), Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики - AZPROMO и Агентством поощрения иностранных инвестиций Узбекистана. В мероприятии приняли участие около 200 предпринимателей из трех стран, работающих в сферах строительства, табачной, пищевой промышленности, фармацевтики, производства стройматериалов, туризма, текстиля, промышленности, логистики и других секторах.

В бизнес-форуме приняли участие министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр торговли Турции Омер Болат и министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

На мероприятии была представлена информация о развитии отношений Азербайджана с Турцией и Узбекистаном, а также о потенциальных возможных совместных проектах. Было отмечено, что под руководством глав наших государств взаимные партнерские отношения укрепляются, на фоне геополитических процессов в регионе, где расположены наши страны. Организация тюркских государств (ОТГ) играет важную роль в укреплении сотрудничества. Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики, подписанное государствами-членами в рамках 11-го саммита ОТГ, Карабахская декларация, подписанная на неформальном саммите глав государств, а также Тюркский инвестиционный фонд играют важную роль в укреплении стратегического партнерства и экономических отношений.

Отмечено, что до настоящего времени Турция вложила значительные средства в экономику Азербайджана и инвестиционное сотрудничество между нашими странами расширяется.

Азербайджанские инвесторы также намерены выступить как участники единой экосистемы наших стран. Было отмечено, что Азербайджан инвестировал в экономику Турции 20 млрд долларов США.

Турецким компаниям было предложено более активно участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации азербайджанских территорий и воспользоваться предоставляемыми льготами.

На бизнес-форуме было подчеркнуто, что товарооборот Азербайджана с Узбекистаном увеличивается. Также наблюдается рост транспортных и транзитных перевозок по Срединному коридору. По линии Азербайджано-Узбекской инвестиционной компании, капитал которой составляет 500 млн долларов США, ведутся работы по 8 проектам. Было отмечено, что открытие школы имени Мирзы Улугбека в Физулинском районе, построенной Президентом Узбекистана в качестве подарка Карабаху от имени узбекского народа, и открытие швейной фабрики в городе Ханкенди являются истинными примерами братства между нашими странами и народами.

На форуме обсуждались возможности укрепления экономического союза между Азербайджаном, Турцией и Узбекистаном, повышение эффективности делового партнерства, расширение торговых связей, продвижение важных для наших стран и региона инвестиционных проектов.

Принявшие участие в мероприятии президент TOBB Рифат Хисарджыклыоглу, исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев, президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики и Союза торгово-промышленных палат Тюркских государств Мамед Мусаев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, исполняющий обязанности исполнительного директора Агентства поощрений инвестиций Узбекистана Мансурджан Расулев представили информацию о совместных возможностях укрепления экономического партнерства между странами, увеличении товарооборота, региональном транспортном и логистическом потенциале, а также развитии делового сотрудничества.

Мероприятие продолжилось встречами в формате B2B.

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