Съеденный торт и исчезнувший подарок: Реалии курьерской службы в Азербайджане

Онлайн-курьерская доставка прочно вошла в нашу жизнь, особенно в период пандемии COVID-19, когда стала неотъемлемой частью повседневных потребностей.

Если в самом начале все были довольны данной услугой, то в последнее время наблюдается рост жалоб на работу курьерских служб, как в социальных сетях, так и в общественной среде в целом. Среди таких случаев можно выделить, например, инцидент со съеденным курьером тортом или украденным подарком.

В связи с жалобами, поступившими в редакцию 1news.az мы подготовили материал, в котором предлагаем подробно рассмотреть несколько курьезных случаев, связанных с курьерскими доставками.

В одной из жалоб нас проинформировали о любопытном инциденте, связанном с доставкой подарка. Наш читатель заказал два подарка с доставкой на рабочий адрес, но, к сожалению, получил только один. Второй заказ, по неизвестным причинам, исчез.

Потерпевшая обратилась в магазин, из которого делала покупку с просьбой выяснить, что же произошло. В ходе разбирательства выяснилось, что магазин действительно передал оба заказа доставщику, однако один из них был украден, а сам курьер исчез, отключив телефон.

Во второй же жалобе говорилось о том, что водитель требовал оплату за время, которое он провел в пробке, утверждая, что компания не компенсирует расход бензина, пока он стоит в заторе. Он также угрожал не выдать заказ, если ему не заплатят дополнительную сумму, чтобы покрыть его «финансовые потери».

А наша читательница, которая заказала торт на свой день рождения вынужденно оплатила дополнительную сумму, так как торт срочно нужен был ей на вечер.

Еще один забавный случай, с которым я столкнулась в социальных сетях, связан с курьером, который съел торт, предназначенный для доставки на указанный заказчиком адрес. После этого он перестал отвечать на звонки, а в конечном итоге заблокировал номер заказчика.

Никому не секрет, что курьеры на мотоциклах также часто становятся участниками ДТП, встречаются и такие, кто не следует правилам дорожного движения, игнорируют дорожные сигналы и знаки.

Конечно, вышеуказанные случаи - не первые и не последние подобного рода, и, учитывая актуальность проблемы курьерской культуры в Азербайджане в целом, мы решили обратиться к компаниям, занимающимся доставкой, чтобы попытаться выяснить, как производится процесс приема на работу курьеров, и как избежать неприятных инцидентов, связанных с ними.

К сожалению, популярные компании Yango Azerbaijan и UBER отказались отвечать на наши вопросы.

На вопросы, касающиеся курьерских доставок, ответил менеджер по курьерским операциям компании Bolt Food Шаиг Маммадов.

По словам Шаига Маммадова, для предоставления курьерской услуги от обратившегося по поводу трудоустройства человека требуются удостоверение личности, ИНН и связанные с этим реквизиты. А затем уже курьеры регистрируются как индивидуальные предприниматели и, соответственно, ведут свою трудовую деятельность на этой основе.

Как отметил наш собеседник, для курьеров, предоставляющих услуги доставки, все же проводятся онлайн-тренинги, в рамках которых регулярно предоставляется информация об общих процессах и обязанностях.

«Также мы рекомендуем курьерам получить медицинские сертификаты на основе рекомендаций Агентства по безопасности продуктов питания и здоровья Азербайджана (AQTA). Помимо медицинских сертификатов, курьеры могут пройти обучение по доставке продуктов, организованное AQTA», - добави он.

По поводу того, как осуществляется контроль за курьерами, нарушившими правила дорожного движения и нормы обслуживания клиентов, нам дала развернутый ответ Диляра Томтиева, генеральный менеджер Bolt Food.

Она уточнила, что курьеры, работающие на мотоцикле, должны соблюдать дорожные правила, установленные государством. Например, Компания Bolt осуществляет контроль за соблюдением этих правил при предоставлении курьерских услуг.

По ее словам, они следят за высоким качеством предоставляемых услуг, а также за правильной и своевременной доставкой заказов.

«При этом нарушения дорожных правил и проблемы с транспортом находятся под ответственностью курьеров как индивидуальных предпринимателей. В случае возникновения проблем с транспортом курьер временно блокируется, и его аккаунт снова активируется, когда транспорт будет приведен в рабочее состояние», - сообщила Диларя Томтиева.

По ее словам, требование дополнительной оплаты курьером является также неправильным. Если курьер требует дополнительную сумму или выражает какое-либо недовольство, то необходимо незамедлительно сообщить об этом в службу поддержки.

«А сделать это можно через приложение. Для немедленной связи с оператором рекомендуется использовать ключевое слово «оператор», - подытожила наша собеседница.

В свете этого стоит отметить, что за каждым успешным заказом должны стоять не только удобство и скорость, но и безопасность, честность, а также высокий уровень профессионализма курьеров. Без этих элементов потребительский рынок доставки рискует потерять доверие клиентов и навсегда утратить свою репутацию.

Будем надеяться, что компании, предоставляющие такие услуги, продолжат работать над улучшением качества своих сервисов, обеспечивая не только быструю, но и безопасную доставку для всех клиентов.