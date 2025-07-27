«Флотилия свободы»: Израиль перехватил судно с гумпомощью Газе и похитил экипаж

Судно Handala («Хандала») с гуманитарной помощью было перехвачено израильскими военными силами, сообщила Международная организация по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа «Флотилия свободы» в Telegram-канале.

Там уточнили, что волонтеры, которые были на борту, похищены.

Судно отплыло из Сицилии 13 июля. Как уточняется, в сектор Газа отправились 15 активистов, которые хотят доставить в Газу медицинские принадлежности, продовольствие и детские вещи.

Экипаж «Хандалы» был похищен израильскими силами. «Хандала» была перехвачена израильскими оккупационными силами <...>, когда находилась в международных водах, — сказано в публикации.