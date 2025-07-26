Ветер усилится: жёлтый уровень опасности в ряде регионов Азербайджана

В связи с ветреной погодой, ожидаемой 27-28 июля в некоторых регионах Азербайджана, объявлен желтый уровень опасности погоды.

Об этом говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы.

Отмечается, что в Джульфе, Ордубаде, Дашкесане, Геранбое, Агстафе, Газахе, Гяндже, Шамкире, Лянкяране, Астаре, Лерике, Ярдымлы, Масаллы, Джалилабаде, Билясуваре, Нефтчале, Сальяне, Саатлы, Гаджигабуле, Шабране, Сиязане, Гусаре, Хачмазе, Хызы, Агдаше, Ширване, Гёйчае, Товузе, Барде, Кяльбаджаре, Джебраиле, Гобустане периодически будет преобладать юго-восточный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.