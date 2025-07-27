Трое погибших в результате страшного ДТП в Лачине оказались членами одной семьи

В результате страшного ДТП, произошедшего накануне в Лачине, погибли члены одной семьи.

Как сообщает qafqazinfo, в аварии, произошедшей на территории села Каракечди Лачинского района, погибли: водитель автомобиля, бывший сотрудник полиции Махир Абдуллаев, его супруга Шахла Новрузова и сестра жены Хадиджа Новрузова.

Пострадавшая в аварии и госпитализированная — племянница М. Абдуллаева, Рамиля Абдуллаева.

Отмечается, что члены семьи возвращались из родного села Хаджыханлы в Лачине.