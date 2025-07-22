Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов
В столице Азербайджана активно продолжаются работы по развитию инфраструктуры метрополитена.
По сообщению Trend.аz, будут реализованы проектные работы по строительству тоннелей и станций Y14–Y17 на Зелёной линии, а также B5–B8 на Фиолетовой линии.
Кроме того, планируется разделение Зелёной и Красной линий, проектирование переходной камеры, возвратного тоннеля и подземной автостоянки на станции «Ичеришехер».
Исполнителем проектных работ стало Общество с ограниченной ответственностью «Yüksel Proje», с которым ЗАО «Бакинский метрополитен» заключило соответствующий договор. Стоимость контракта составила 35,4 млн манатов.
ООО «Yüksel Proje» прошло государственную регистрацию в 2024 году. Уставной капитал компании составляет 100 манатов, а её законным представителем является Эрсен Мукремин.
Джамиля Суджадинова