Бакинский метрополитен расширяется: контракт на 35,4 млн манатов

В столице Азербайджана активно продолжаются работы по развитию инфраструктуры метрополитена.

По сообщению Trend.аz, будут реализованы проектные работы по строительству тоннелей и станций Y14–Y17 на Зелёной линии, а также B5–B8 на Фиолетовой линии.

Кроме того, планируется разделение Зелёной и Красной линий, проектирование переходной камеры, возвратного тоннеля и подземной автостоянки на станции «Ичеришехер».

Исполнителем проектных работ стало Общество с ограниченной ответственностью «Yüksel Proje», с которым ЗАО «Бакинский метрополитен» заключило соответствующий договор. Стоимость контракта составила 35,4 млн манатов.

ООО «Yüksel Proje» прошло государственную регистрацию в 2024 году. Уставной капитал компании составляет 100 манатов, а её законным представителем является Эрсен Мукремин.

Джамиля Суджадинова