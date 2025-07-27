 Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

First News Media00:05 - Сегодня
Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновит вечером 26 июля воздушную доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Операция по воздушному сбросу гуманитарной помощи будет идти в координации с гуманитарными организациями и ЦАХАЛ, под руководством Управления по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях и ВВС Израиля", - говорится в заявлении.

В нем также сообщается, что принято решение об организации специальных гуманитарных коридоров для обеспечения безопасного передвижения конвоев ООН.

Источник: ТАСС

Поделиться:
295

Актуально

Общество

Ветер усилится: жёлтый уровень опасности в ряде регионов Азербайджана

Общество

В график работы Бакметрополитена внесены изменения

Общество

ANAMA призвала соблюдать пожарную безопасность на освобожденных территориях

Общество

Пожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания - ...

В мире

Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

СМИ: Германия передала Киеву три системы Patriot

Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа хотят немедленного прекращения огня

Число погибших в ДТП на ралли во Франции увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Все находившиеся на борту разбившегося Ан-24 погибли - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Москве пенсионерка отдала мошенникам пять килограммов золота, 200 тысяч долларов, 20 тысяч евро и четыре миллиона рублей

У берегов Индонезии горит паром с 280 людьми на борту - ВИДЕО

Россия обеспокоена решениями Армении в контексте ЕАЭС

Последние новости

Израиль возобновит воздушную доставку гуманитарной помощи в Газу

Сегодня, 00:05

В Агдаме в результате ДТП пострадали пять человек

26 / 07 / 2025, 23:30

Стало известно, где будет располагаться подземная парковка у станции метро «Ичеришехер»

26 / 07 / 2025, 23:00

Сборная Азербайджана по баскетболу вышла в четвертьфинал

26 / 07 / 2025, 22:40

Фидан выразил надежду на встречу лидеров России, США и Украины

26 / 07 / 2025, 22:30

Серьёзное ДТП в Лачине: трое погибших

26 / 07 / 2025, 21:55

СМИ: Германия передала Киеву три системы Patriot

26 / 07 / 2025, 21:30

Ветер усилится: жёлтый уровень опасности в ряде регионов Азербайджана

26 / 07 / 2025, 21:20

Трамп заявил, что Таиланд и Камбоджа хотят немедленного прекращения огня

26 / 07 / 2025, 21:00

Пожары, произошедшие в горной местности Агдама и Физули, полностью потушены

26 / 07 / 2025, 20:35

В график работы Бакметрополитена внесены изменения

26 / 07 / 2025, 20:20

Число погибших в ДТП на ралли во Франции увеличилось до трех - ОБНОВЛЕНО

26 / 07 / 2025, 20:05

Израиль ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлах» в Ливане

26 / 07 / 2025, 19:35

ANAMA призвала соблюдать пожарную безопасность на освобожденных территориях

26 / 07 / 2025, 19:10

День суперзвёзд на DREAM FEST: Танцевальная ностальгия по 80-м и 90-м вместе с Aqua, No Mercy и не только – ФОТО

26 / 07 / 2025, 19:00

Пожар в селе Бёюк Гала Дереси Шушинского района возник из-за короткого замыкания - ОБНОВЛЕНО

26 / 07 / 2025, 18:25

В Дагестане около 100 тыс. человек остались без электричества

26 / 07 / 2025, 18:00

В СБ ООН произошла перепалка из-за Украины

26 / 07 / 2025, 17:35

Сирия и Израиль обсудили сдерживание эскалации

26 / 07 / 2025, 17:00

МЧС и Baku City Circuit проводят совместные учения для маршалов - ФОТО

26 / 07 / 2025, 16:50
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45