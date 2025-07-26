Стало известно, где будет располагаться подземная парковка у станции метро «Ичеришехер»

В рамках "Государственной программы по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы" будет предпринято несколько важных шагов по расширению и модернизации инфраструктуры Бакинского метрополитена.

Одним из них является проектирование переходной камеры, обратного тоннеля и подземной автостоянки у станции метро "Ичеришехер".

Так где именно будет расположена подземная парковка?

Как сообщили в ответ на запрос Oxu.Az в ЗАО "Бакинский метрополитен", автостоянку планируется построить вблизи Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

Отмечается, что проект находится на стадии разработки.

"По остальным вопросам общественности будет предоставлена дополнительная информация", - подчеркнули в ведомстве.