На улицах Шанхая появился робот-регулировщик - ВИДЕО

В центральном районе Хуанпу города Шанхая в среду вечером состоялись первые публичные испытания человекоподобного робота-регулировщика «Сяо Ху» («Маленький тигр»), пишет New-York Post.

Разработанный за четыре года автоматизированный помощник дорожной полиции был размещен на оживлённом перекрёстке, где координировал движение пешеходов и транспорта.

Робот, облачённый в специальную форму с белым увеличенным шлемом, светодиодной подсветкой и светоотражающими элементами жёлтого цвета, привлёк значительное внимание прохожих и водителей. «Сяо Ху» использовал голосовые команды, такие как «Красный свет, пожалуйста, остановитесь», и традиционные жесты регулировщика для управления потоками людей на перекрёстке.