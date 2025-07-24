 Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

First News Media23:20 - 24 / 07 / 2025
Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

В летний период из-за резкого повышения температуры воздуха возрастает потребность в воде. В целях максимально оптимального удовлетворения этой потребности, а также минимизации риска аварий, возникающих в результате чрезмерной нагрузки на существующие водозаборные сооружения и водопроводные магистрали, проводятся определённые регулировочные работы.

Об этом сообщили в Объединённой службе водоснабжения крупных городов в ответ на запрос Report о перебоях с подачей воды в некоторых районах Баку.

Отмечается, что регулирование режима в основном затрагивает самовольные жилые постройки на возвышенных территориях вокруг Баку, не предназначенные для индивидуального проживания. Существующие строения, размещённые на охранных зонах вдоль основных водопроводных магистралей, создают дополнительные проблемы при подаче воды в восточные районы города и при регулировке водоснабжения.

Несмотря на то, что все эти факторы вызывают перебои в подаче воды, в настоящее время принимаются интенсивные и системные меры. В целом, в условиях аномальной жары возникла необходимость пересмотра режима водоснабжения даже в тех районах, где оно осуществляется бесперебойно и по установленному графику.

В данный момент в соответствии с повышенным летним спросом в Баку подаётся на 0,3 миллиона кубометров воды больше, чем требуется. Тем не менее, строения, не соответствующие нормативам, а также жилые массивы, затрудняющие регулировку водопроводных сетей, оказывают серьёзное влияние на обеспечение бесперебойной подачи воды.

Для устранения этих проблем активно продолжается реализация новых проектов по увеличению объёмов водопроизводства на основных объектах водоснабжения Баку — комплексах Джейранбатан, Огуз-Габала-Баку и Кюр, а также по строительству водопроводных магистралей и распределительных сетей в бассейнах.

Поделиться:
969

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину

Общество

В Агдамском и Ходжавендском районах произошло возгорание на открытой местности

Футбол

Лига конференций УЕФА: «Араз-Нахчыван» одержал победу над греческим «Арисом»

Общество

В Гяндже введена в эксплуатацию первая автозаправочная станция под брендом SOCAR - ...

Общество

Народный артист Ариф Бабаев помещен в бакинскую больницу - ОБНОВЛЕНО

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

Задержаны виновные в пожарах в Лерике

В Агдамском и Ходжавендском районах произошло возгорание на открытой местности

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Французские спецслужбы проводили тайные встречи в созданной ими в Баку ассоциации для развлечений - СУД

Пенсии по всей республике будут выплачены в этот день

Задержанных в Баку граждан России навестили родственники

В Гяндже избили до смерти 22-летнюю девушку, задержан ее отец

Последние новости

Кадыров едва не утонул в Бодруме

Сегодня, 00:06

Народный артист Ариф Бабаев помещен в бакинскую больницу - ОБНОВЛЕНО

24 / 07 / 2025, 23:47

Лига конференций УЕФА: «Сабах» одержал победу над «Петрокубом»

24 / 07 / 2025, 23:40

Названа причина отключения воды в некоторых районах Баку

24 / 07 / 2025, 23:20

Задержаны виновные в пожарах в Лерике

24 / 07 / 2025, 23:00

Гусман покинул пост первого замгендиректора ТАСС

24 / 07 / 2025, 22:52

Армянский депутат: Армения отказалась от идеи аренды участка дороги через Сюник

24 / 07 / 2025, 22:40

В Агдамском и Ходжавендском районах произошло возгорание на открытой местности

24 / 07 / 2025, 22:20

Лига конференций УЕФА: «Араз-Нахчыван» одержал победу над греческим «Арисом»

24 / 07 / 2025, 22:10

Испанскую авиакомпанию обвинили в антисемитизме

24 / 07 / 2025, 22:00

Азербайджан завоевал седьмую медаль в Скопье

24 / 07 / 2025, 21:40

В Бакинском суде более 60 пострадавших, бывших пленных и заложников дали показания по делу лиц армянского происхождения - ФОТО

24 / 07 / 2025, 21:20

​​​​​​​In-Grid: «Баку – один из самых модных городов мира» - ВИДЕО

24 / 07 / 2025, 21:00

В Южной Корее допустили приглашение Ким Чен Ына на саммит АТЭС в Сеул

24 / 07 / 2025, 20:45

Нани Брегвадзе: «Муслим Магомаев был очень хорошим человеком, которого я никогда не забуду» - ВИДЕО

24 / 07 / 2025, 20:25

Названы лица, фигурирующие в цепочке действий, приведших к удару по гражданскому рейсу AZAL

24 / 07 / 2025, 20:21

Умер легендарный рестлер и актер Халк Хоган

24 / 07 / 2025, 20:20

Азербайджанские НПО направили обращение к государственному секретарю США Марко Рубио

24 / 07 / 2025, 20:00

МИД Азербайджана выразил соболезнования России

24 / 07 / 2025, 19:45

Обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в сфере обязательного медицинского страхования

24 / 07 / 2025, 19:30
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45